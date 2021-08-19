شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكرم مصرى وتمنحه وسام "الكنز المقدس" لتفانيه خلال فترة عمله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة القوى العاملة، إنه فى احتفالية أقامتها سفارة اليابان بالمدينة السويسرية جنيف، قام السفير إيشيرو أوجاساراوا، رئيس البعثة نيابة عن إمبراطور اليابان، بتكريم المهندس محمد بيبرس، من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذو الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطوراً ودولةً، نظرا لتفانيه على مدى 37 عاما فترة عمله بالسفارة، وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.

وأشاد السفير اليابانى بالدور الذى قام به المهندس بيبرس، طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.

من جانبه، وجه المهندس محمد بيبرس، كلمة شكر لإمبراطور اليابان وسفير اليابان إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة على هذا التكريم المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسه ، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور.

حضر حفل التكريم المميز كل أفراد عائلة المهندس محمد بيبرس، وعدد من الدبلوماسيين اليابانيين ولفيف من أبناء الجالية المصرية في جنيف منهم رئيس جمعية المصريين في سويسرا محمود عبد النبي فضل، وأعضاء من الجمعية والجالية المصرية هم : فريد موسى، وجمال حماد، ونور نعمة الله، ومحمد شعبان، وأسامه صبري، وسيد محي، وجمعة زيدان، ومرسي الشيخ.

وفي ختام الحفل قدم أبناء الجالية المصرية في جنيف إلى المهندس محمد بيبرس، وأفراد عائلته خالص وأرق التهاني بهذه المناسبة السعيدة التي هي فخر لكل المصريين.