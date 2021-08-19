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جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية بمدارس المتفوقين 2021.. من 4 حتى 14 سبتمبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020-2021، تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى الطلاب يوم السبت 

 

السبت 4 سبتمبر مقاييس المفاهيم" اللغة الإنجليزية، والأحد 5 سبتمبر اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " اللغة الإنجليزية" والإثنين 6 سبتمبر اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات" اللغة العربية ومقاييس المفاهيم اللغة العربية والثلاثاء 7 سبتمبر الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 9 سبتمبر الكيمياء، السبت 11 سبتمبر الفيزياء والأحد 12 سبتمبر الأحياء والجيولوجيا والرياضيات، والاثنين مقاييس المفاهيم الأحياء والرياضيات البحتة والثلاثاء 14 سبتمبر اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء.

 

 

 


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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