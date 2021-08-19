بزعم استثمارها.. ضبط رئيس شركة لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من مواطنين بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة مقابل أرباح سنوية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام كلا من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، عضو منتدب بذات الشركة – كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لـ 8 من المجني عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها (4,980,500 مليون جنيه).

وتم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكي أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.