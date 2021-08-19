بعد ضبط مُروج الشائعة.. حقيقة العثور على جثة أحد الأطفال بعد سرقة أعضائه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول خبر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن العثور على جثمان أحد الأطفال بعد سرقة أعضائه بالجيزة وضبط مُروج الشائعة.

رصدت أجهزة الأمن، تداول خبر على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن العثور على جثمان أحد الأطفال بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بعد سرقة أعضائه والقبض على الجناة مُدعيًا انتشار تلك الجرائم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، حيث تم تحديد مُستخدم الحساب المشار إليه (عامل– مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعدم علمه بصحة ما قام بنشره.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.