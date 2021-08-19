"كدب عليا فخلصت عليه".. لص مساكن يقتل شريكه في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى الأراضي الزراعية ببني سويف، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بني سويف بالعثور على جثة لأحد الأشخاص وبها عيار ناري بقطعة أرض ملك (مزارع - مقيم بدائرة المركز).

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن) وأن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا) "تربطه صلة قرابة بالمجني عليه".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه اتفق مع المجني عليه على سرقة أحد المنازل وحال قيامهما بذلك كادا أن يتم ضبطهما بمعرفة الأهالي لسابقة قيام المجني عليه بمحاولة سرقة ذات المنزل من قبل وعدم إخبار المتهم بذلك فأطلق عيار ناري من طبنجة كانت بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أرشد عن السلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.