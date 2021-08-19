الجنايات تؤيد استمرار حبس البرلماني السابق علاء حسانين 45 يوما بقضية "الآثار الكبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

رفضت غرفة المشورة "دائرة جنايات" بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، استئناف البرلماني السابق علاء حسانين على تجديد حبسه 45 يوما، وأيدت قرار الحبس.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قرر في وقت سابق، تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين و17 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء قطع أثرية والاتجار بها.

ونظرت المحكمة أمر حبس المتهمين عبر الفيديو كونفرانس.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على علاء حساسين وشهرته "نائب الجن" وآخرين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

وشكلت النيابة لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع المضبوطة.

ودلت التحريات أن "حساسين" يتزعم تشكيلا عصابيا لاستخراج القطع الأثرية على مستوى الجمهورية والاتجار بها.