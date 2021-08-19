"حشيش وهيروين وسلاح".. الداخلية تضبط 8 تجار مخدرات في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة بحوزة 8 أشخاص بالمنوفية بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - 2 فرد محلي– عدد من الطلقات – كميات من مخدري الحشيش والهيروين - 2سلاح أبيض "مطواة- سنجة " - 7هواتف محمولة - 3 دراجات نارية – مبلغ مالي) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم ، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والدراجات النارية لتسهيل انتقالاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.