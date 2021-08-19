بعد فقدانها في المترو.. الأمن يعيد حقيبتين لشخصين داخلهما مبالغ مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في إعادة حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين بعد تركها سهوا برصيف محطات مترو الأنفاق.

تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها (مبالغ مالية) وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة المشار إليها ، والذي حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها ، وأضاف بتركها سهواً ، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

وفي سياقٍ متصل تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها (عملات محلية وأجنبية) وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة الحقيبة المشار إليها، والتي حضرت وأدلت بأوصافها ومحتوياتها، وأضافت بتركها سهوا، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التي تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.