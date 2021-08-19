بـ32 كجم بانجو.. الأمن العام يضبط 3 تجار مخدرات في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالإسماعيلية بقصد الاتجار.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية اتجار (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، في المواد المخدرة متخذين من مسكن أحدهم وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (32٫500 كيلو جرام من مخدر البانجو– مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة- ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.