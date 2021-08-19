16 نوفمبر.. استئناف سيدة على تعويضها 50 ألف جنيه من "البافارية للسيارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، استئناف سيدة على حكم تعويضها 50 ألف جنيه من شركة "بريليانس" البافارية للسيارات لوجود عيب في إحدى سياراتها لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

وقال المستشار هيثم عباس، محامي المدعية إن قرار التأجيل لحين اطلاع الشركة على الاستئناف المقدم منه، الذي يطالب فيه بتعويض 5 ملايين جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت سابقا بتغريم شركة "بريليانس" البافارية للسيارات 50 ألف جنيه لوجود عيب في إحدى سياراتها تسببت إصابة المدعية "س. ح".

وقال المستشار هيثم عباس، محامي المدعية إنه سيستأنف على الحكم الصادر من الدائرة 9 اقتصادي وسيطالب بتعويض قدره 5 ملايين جنيه "لأن الواقعة كادت تنهي حياة المشترية لولا العناية الإلهية".

واتهمت المدعية الشركة بأن سيارتها بها عيب صناعي يتمثل في عدم دوران عجلة القيادة واصطدام السيارة بالأشجار قبل خروجها عن طريق القاهرة السويس، ولم يتم فتح الوسادة الهوائية.