أقصى حرارة محسوسة 42 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وينشر الخليج 365 بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال يومي الجمعة والسبت على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري:

الجمعة

العظمى 36 والمحسوسة 38.

السبت

العظمى 36 والمحسوسة 38.

السواحل الشمالية:

الجمعة

العظمى 32 والمحسوسة 35.

السبت

العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء:

الجمعة

العظمى 39 والمحسوسة 42.

السبت

العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد:

الجمعة

العظمى 37 والمحسوسة 39.

السبت

العظمى 37 والمحسوسة 39.

جنوب الصعيد

الجمعة:

العظمى 41 والمحسوسة 42.

السبت

العظمى 41 والمحسوسة 42.