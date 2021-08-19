خطوة منتظرة.. الصحة تكشف آخر مستجدات لقاح "سينوفاك المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه من المقرر عقد اجتماع اليوم الخميس، بين مسؤولي هيئة الدواء والمختصين بوزارة الصحة؛ لعرض التقرير النهائي وتحديد موعد إنتاج الجرعات الجديدة، واعتماد الجرعات المصنعة بشكل نهائي.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع طرح جرعات لقاح "سينوفاك" المصنع داخل مصنع فاكسيرا، مطلع الأسبوع المقبل، مشددا على الانتهاء من دراسات الثبات المسرعة محليا على اللقاح.

وأضاف أنه تم إنتاج مليون جرعة بالفعل، مؤكدا أن التحاليل نتائجها مبشرة للغاية، ولدينا مواد خام في مصر تكفي لتصنيع 14 مليون جرعة.

كانت وزارة الصحة أعلنت أنها تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا بنهاية العام، لتوفير التطعيمات إلى 40 مليون مواطن.​