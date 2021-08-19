لمعرفة أسباب الإخفاق.. حازم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن نتائج أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال إمام في طلب الإحاطة: شاركت مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بـ 134 لاعبا ولاعبة بواقع 86 رياضيا و48 رياضية.

وانته الأولمبياد بحصول مصر على 6 ميداليات في 4 ألعاب وهي: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث، مع الإخفاق في باقي الألعاب الأخرى.

وأضاف حازم إمام، أنه في ظل تلك النتائج أتقدم بطلب إحاطة لاستبيان أسبابها والوقوف على ما تم بها من إجراءات واستعدادات ونفقات مالية.

وطالب إمام، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة بالجلسة العامة بحضور الوزراء والمسئولين المختصين.

وقال عضو مجلس النواب، إن الهدف من طلب الإحاطة، الوقوف على أسباب الإخفاق لعلاجها وكذلك دراسة أسباب الفوز في بعض الألعاب لتعظيمها والاستفادة منها.