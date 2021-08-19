شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يطلق حملات التبرع بالبلازما بـ6 مراكز بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر العشرات من اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، للمركز الإقليمي للتبرع بالدم بدار السلام بالقاهرة، للتبرع ببلازما الدم، وذلك ضمن المشروع القومى للتبرع بالبلازما حيث بدأوا بتسجيل الاستمارات وتم اجراء الكشف الطبى عليهم .

وبدأت اليوم حملة التبرع ببلازما الدم التابعة لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، والتى بدأت ب 6 مراكز لتجميع بلازما الدم بعدة محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا" بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت شعار "العلاج جواك"، بمشاركة عدد كبير من الشباب من أعضاء الاتحاد.

وجمع الاتحاد عدد كبير من الشباب للتبرع ببلازما الدم بالمركز القومى للتبرع بالدم بدار السلام بالقاهرة، حيث وجه الإتحاد الدعوة لكل المصريين بالمشاركة في الحملة تحت شعار "العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة.

ومن المقرر أن تكون الحملة في القاهرة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، وفي محافظة الجيزة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما، وفي الإسكندرية انطلقت بالمركز الإقليمي بالمحافظة داخل مرفق إسعاف الإسكندرية، وبالغربية ستكون في المركز الإقليمي بطنطا خلف الأبنية التعليمية، وفي المنيا سيكون في مركزها الإقليمي بكورنيش النيل.

ويستهدف المشروع القومي لتصنيع البلازما ، تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين، وحسب تأكيد وزارة الصحة فإن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع، وسيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.

كما يعد التبرع بالبلازما آمن ويخضع لأعلي طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويعوض الجسم البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى، ويتمثل الهدف من التبرع ببلازما الدم توفير الأدوية المشتقة منها لإنقاذ حياة المرضى، ويصل عدد المتبرعين حتى الآن لـ300، وتتمثل فترة التبرع كل أسبوعين ما بين التبرع والأخرى.