شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى عقد امتحان دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما يتم تداوله من منشورات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والمنسوبة للوزارة والتي تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل، وأن كافة المنشورات المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير، مُوضحةً أن أي قرارات أو معلومات تصدرها الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء على الموقع الإلكتروني "https://moe.gov.eg" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https://m.facebook.com/egypt.moe"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.