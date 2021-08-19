شكرا لقرائتكم خبر عن تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية اليوم.. 10 معلومات عن عيد التجلى بالكتاب المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى عيد التجلى والذى يتمثل في تجلى يسوع المسيح أمام ثلاثة من تلاميذه وهما بطرس ويوحنا الحبيب ويعقوب.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن عيد التجلى

1 – تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية يوم 13 مسرى في التقويم القبطى ويوم 19 أغسطس في التقويم الميلادى.

2 – يذكر الكتاب المقدس أنه بعد إعلان يسوع آلامه لتلاميذه، أخذ "بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال، وتجلى أمامهم.

3 – بعد ظهور يسوع المسيح إلى تلاميذه شع وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور".

4 - ظهرمع المسيح على جبل الطور كلا من موسى النبى وايليا النبى، ويعقوب النبى.

5 – ذكر البابا تواضروس الثانى أن المسيح فى اختياره للتلاميذ الثلاثة ليس عن تمييز لباقى التلاميذ، ولكن ليرسللنا رسالة بأن القديس بطرس يرمز للإيمان، والقديس يعقوب يمثل الجهاد، بينما القديس يوحنا يرمز للمحبة، وكأن الله يقصد أنه بدونالإيمان والجهاد والمحبة لا يمكننا معاينة السماء".

6 - ذكر البابا تواضروس الثانى أن عبارة "هذا هو ابنى الحبيب له اسمعوا" والتى تكررت فى المعمودية وأيضاً الآية فى العهد القديم "هذا فتاى الذى اخترته حبيبى الذى سرت به نفسى"، فلنسأل أنفسنا: هل حياتنا وأفعالنا تسر قلب الله ؟".

7 – في عيد التجلى صعد يسوع المسيح مع تلاميذه إلى الجبل أي بعيدا عن صخب العالم إلى حيث الهدوء والسكون والخلوة التامة فاستطاعوا أن ينظروه عيانًا دون أي غموض.

8 - التلاميذ يمثلون الكنيسة المجاهدة، موسى وإيليا يمثلون الكنيسة المنتصرة، وهذا يدل على اتصال الكنيسة بالسمائيين وشركتهما الواحدة.

9 – يسمى جبل الطابور بجبل التجلى أيضا حيث تجلى يسوع المسيح أمام التلاميذ وظهر معه موسى وإيليا.

10 - الجبل يشير إلى الإيمان حيث يذكر الكتاب المقدس يذكر عدة جبال ولكل جبل ذكرياته المقدسة التى تجعل الإنسان يسبح فى تأملات كثيرة.