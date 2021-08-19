شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بالثانوية العامة يناشد التعليم رفع الحجب عن نتيجته.. والتعليم: تظلم وسنفحص طلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الطالب محمد طلعت بكرى بغداد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برفع الحجب عن نتيجته بالثانوية العامة، حيث أكد الطالب أنه يحمل رقم جلوس 1058506، وأثناء أداء امتحان مادة اللغة الفرنسية، تم تحرير محضر له من قبل الملاحظ فى اللجنة بدعوى أنه يحمل تابلت "مهكر"، موضحا أن التابلت كان يحمل مذكرات لمواد كان سيؤدى الامتحان فيها مستقبلا وهى الأحياء والكيمياء، ولم تكن المذكرات تخص مادة اللغة الفرنسية.

وتابع الطالب:" الملاحظ قام بسحب جهاز التابلت منى، ووعدنى بعدم معاقبتى، إلا أننى فوجئت بأن النتيجة محجوبة، قائلا: طوال دراستى وأنا متفوق ولا أعرف للغش طريقا"، مناشداً وزارة التعليم بالتدخل لإنقاذ مستقبله.

من جانبها قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه على أى طالب متضرر أن يقدم تظلم بخدمة المواطنين فى مقر الوزارة وسيتم فحص أوراقه وفى حالة ثبوت أحقيته فى إظهار النتيجة سيتم إعلانها.