شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يقفون دقيقة حداد على روح الدكتور إيهاب سراج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف عدد من شباب "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، دقيقة حداد على روح الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية سابقا، والذى وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا ، والذى أطلقت وزارة الصحة اسمه على مركز تجميع بلازما الدم بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا، تخليدًا لذكراه.

جاء ذلك على هامش حملة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، للتبرع بالبلازما، تحت شعار "العلاج جواك"، بمشاركة عدد كبير من الشباب من أعضاء الاتحاد.

وبدات الحملة فى مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم والبلازما، بمحاضرة تعريفية بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، قدمها الدكتور محمود حنفي، أحد مسئولى المركز، وأكد خلالها أهمية المشروع في تصنيع الأدوية المتعلقة بمشتقات الدم، كما أجاب على أسئلة الشباب المشاركين في الحملة.

وانطلقت حملة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، صباح اليوم الخميس، في عدد من مراكز تجميع البلازما بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا، ووجه الإتحاد الدعوة لكل المصريين بالمشاركة في الحملة تحت شعار "العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة".

وانطلقت الحملة في القاهرة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، وفي محافظة الجيزة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما، وفي الإسكندرية ستنطلق بالمركز الإقليمي بالمحافظة داخل مرفق إسعاف الإسكندرية، وبالغربية ستكون في المركز الإقليمي بطنطا خلف الأبنية التعليمية، وفي المنيا سيكون في مركزها الإقليمي بكورنيش النيل.

ويستهدف المشروع القومي لتصنيع البلازما ، تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين، وحسب تأكيد وزارة الصحة فإن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع، وسيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.

كما يعد التبرع بالبلازما آمن ويخضع لأعلي طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويعوض الجسم البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى، ويتمثل الهدف من التبرع ببلازما الدم توفير الأدوية المشتقة منها لإنقاذ حياة المرضى، ويصل عدد المتبرعين حتى الآن لـ300، وتتمثل فترة التبرع كل أسبوعين ما بين التبرع والأخرى.