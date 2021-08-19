شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطعيم 446 ألف مواطن ضد كورونا حتى الآن.. والمستهدف اليومى 45 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيكون لها دور فاعل في متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات المضاده لفيروس كورونا للفئات المستهدفة خلال الفترة الحالية مؤكداً على إعداد خطه بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم جميع العاملين فى القطاعات التعليمية و المصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم الاحياء والمراكز والمديريات لحماية المجتمع من إنتشار الفيروس.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة قيام جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح ومشيراً أنه سيتم التنسيق مع جامعة القاهرة وتخصيص مراكز لتقديم اللقاحات تابعة لوزارة التعليم العالي، على أن تقوم وزارة الصحة بإمداد هذه المراكز باللقاحات والتجهيزات والمعدات اللازمة، فضلا عن إمكانية تقديم الأطقم الطبية في حالة الإحتياج إليها قبل 31 أغسطس الجاري حتى يمكن تطعيمهم بالجرعتين قبل بدء العام الدراسى الجديد، حيث ستخصص وزارة الصحه تطبيق خاص لهذه الفئة على الموقع الإلكتروني.

وكلف المحافظ بضرورة قيام رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة و الجهاز التنفيذى بالمناطق الصناعية والإستثمارية بالتنسيق مع المصانع لحصر أسماء العاملين بها حتى يتسنى لمديرية الصحه توجيه فرق الى تلك المنشأت و تقديم اللقاح لهم مشيراً إن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 446 ألفا الأمر الذى يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفه .

كما كلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإطلاعه يومياً بنتائج مستهدفات التطعيم عن كل قطاع على غرار ما حدث في مبادرة 100 مليون صحة مشيراً أنه من المستهدف تطعيم حوالى 45 ألف مواطن يوميا لتحقيق مستوى متقدم حفاظاً على سلامه المواطنين .

وفى نهاية اللقاء ناشد المحافظ المواطنين بضرورة تسجيل طلبات تلقى اللقاحات حفاظا على سلامتهم مشيراً أنه تم تخصيص 40 مركز ثابت على مستوى المحافظة لتلقى اللقاحات منهم 9 مراكز لتطعيم الراغبين فى السفر بالاضافه إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إفتتاح إحدى أكبر مراكز تلقى اللقاحات بأكاديمية الفنون ودعمه بحوالى 80 فرقه طبية ونشر الفرق والقوافل بالميادين والشوارع الحيوية للتسهيل على المواطنين .

وشدد محافظ الجيزة على أهمية تلقي جميع العاملين فى القطاع الحكومى لقاح فيروس كورونا .