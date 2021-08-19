شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار عيد التجلى وسط إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، بتذكار عيد التجلى، حيث أقيمت القداسات فى محافظتى الدقهلية وأسيوط.

وترأس القداس الإلهى لعيد التجلى من دير القديسة العذراء مريم بدرنكة، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ومن محافظة الدقهلية فى كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة ترأس الصلاة الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها.



القداس فى المنصورة

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى تجلى يسوع المسيح على جبل طابور، حيث يذكر كتاب السنكسار أنه كان معه فى ذاك الوقت تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وهم الذين عناهم بقوله: "إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان أتيا فى ملكوته" وقد أكمل وعده هذا.

وبعد 6 أيام من قوله هذا أخذ التلاميذ الثلاثة وصعد بهم علي جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وإذ موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه، وقصد المسيح بذلك أن يعلمنا بأنه رب موسى ومقيمه من الأموات وإله إيليا ومنزله من السموات.



القداس فى أسيوط



القداسات فى دير القديسة مريم بدرنكة