شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه ( 510 ) أطنان من اللحوم بمحافظات:: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح ).
وفى سياق متصل جددت غرفة عمليات وزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.