شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، سيارات وزارة الأوقاف لتوزيع لحوك الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "البحيرة – سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "سوهاج- قنا- شمال سيناء" و3 أطنان لمحافظة "البحيرة" و 2 طن لمحافظة "القليوبية"، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه ( 510 ) أطنان من اللحوم بمحافظات:: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح ).

وفى سياق متصل جددت غرفة عمليات وزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.