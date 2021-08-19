شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة 2021.. التفاصيل وخطوات التظلم × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تظلمات الثانوية العامة على نتيجة العام الدراسى الحالى، 2021، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
ـ الوزارة تتيح رابطا الكترونيا عصر السبت 21 أغسطس للتظلمات.
ـ يتم قبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة إلكترونيا.
ـ يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.
ـ يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.
ـ يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها.
ـ يتسلم نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.
ـ سوف تقبل طلبات إعادة الفحص مجانًا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.
ـ التظلمات تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها إضافة إلى التأكد من تصحيح كل الأسئلة والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات.
ـ التظلمات لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.
ـ تقدير الدرجات هو شأن أكاديمى من صميم عمل الوزارة وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه.
ـ التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.
ـ لن تنشر الوزارة نموذج الإجابة لأنه مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص الوزارة وليست مجالا للتظلم.