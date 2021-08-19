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تظلمات الثانوية العامة 2021.. التفاصيل وخطوات التظلم × 12 معلومة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تظلمات الثانوية العامة على نتيجة العام الدراسى الحالى، 2021، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

ـ الوزارة تتيح رابطا الكترونيا عصر السبت 21 أغسطس للتظلمات.


ـ يتم قبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة إلكترونيا.


ـ يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.


 ـ يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.


ـ يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها.


ـ يتسلم نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.  


 ـ سوف تقبل طلبات إعادة الفحص مجانًا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.


ـ التظلمات تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها إضافة إلى التأكد من تصحيح كل الأسئلة والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات.


ـ التظلمات لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.
 
ـ  تقدير الدرجات هو شأن أكاديمى من صميم عمل الوزارة وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه.


ـ التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.


 ـ لن تنشر الوزارة نموذج الإجابة لأنه مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص الوزارة وليست مجالا للتظلم.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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