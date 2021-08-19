شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تكرم الأولى على الثانوية مكفوفين بقطاع كنائس عزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل ، مساء أمس، الطالبة مريانا منير صدقى، الحاصلة على المركز الأول - مكفوفين فى الثانوية العامة.



أسرة الطالبة الأولى

وجاء ذلك خلال إلقاء عظة فى نهضة السيدة العذراء المقامة فى كنيسة الشهيد مارجرجس، المذبح بعزبة النخل.

وقدم الأنبا سيداروس هدية قيمة للطالبة الحاصلة على 397.5 درجة، مهنئًا إياها، ومشيدِا بالجهد الذى بذلته أسرتها معها حتى استطاعت أن تحقق هذه النتيجة المتميزة.

وفى سياق متصل، التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطالبة فريدة مؤمن إبراهيم خليل الحاصلة على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، حيث أنها كانت تدرس في مدرسة سان جان انتيد بالإسكندرية، وهي نفس المدرسة التى درست فيها وزيرة الهجرة منذ طفولتها وحتي تخرجت من المرحلة الثانوية العامة.



تكريم الأولى