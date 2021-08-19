شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على أسعار ومصروفات الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل " الخليج 365 " تقديم خدماته فى ظل انطلاق موسم تنسيق القبول بالجامعات 2021 وبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن اسعار ومصروفات الجامعات الخاصة والقبول بها، وفيما يلى ننشر قائمة بأسعار الكليات فى الجامعات الخاصة:

أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021

كلية الطب البشرى 189000

كلية طب الأسنان 140000

كلية الصيدلة 109000

كلية العلاج الطبيعى 86000

كلية الهندسة 62000

كلية علوم الحاسب 42000

كلية التسويق وإدارة الأعمال عربى 40000 وقيم انجليزى 25350

كلية الإعلام والعلاقات العامة 40000

هذه المصروفات سنويا وغير شاملة المصاريف الإدارية وغيرها .

أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021

كلية الطب البشرى 178000

كلية الاسنان 168000

كلية الصيدلة 110000

كلية إدارة الأعمال 125000

كلية الاقتصاد 125000

كلية تكنولوجيا المعلومات 120000

كلية الهندسة 135000

بالإضافة إلى تأمين معامل مبلغ 10000 لكليات الطب والطب الاسنان والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات و5000 تأمين لكليات إدارة الأعمال والاقتصاد

أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021

كلية طب الأسنان 115000

كلية التصميم والفنون الإبداعية 55000

كلية الصيدلة كلينكال 10000 وفارما دى 90000

كلية الإعلام شعبة عربى 40000 وشعبة انجليزي 45000

كلية إدارة الأعمال 45000

كلية العلاج الطبيعى 80000

كلية الهندسة 55000

كلية الحاسبات 50000

كلية اللغات والترجمة 40000

هذه المصروفات بالنسبة للسنة الأولى غير شاملة قيمة الملف اختبار اللغة الإنجليزية المصروفات الإدارية رسوم جودة التعليم والأنشطة الطلابية

أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021

كلية الصيدلة 102000 مصروفات دراسية و12000 مصروفات إدارية

كلية علوم الحاسب 72200 مصروفات دراسية 11000 مصروفات إدارية

كلية الإعلام مصروفات دراسية 92000 ومصروفات إدارية 15000

كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية 92000 مصروفات دراسية و15000 مصروفات إدارية

كلية العلوم والفنون الهندسية 84500 مصروفات دراسية و12000 مصروفات إدارية

كلية طب وفم الاسنان 152000 مصر فات دراسية و18000 مصروفات إدارية

كلية الألسن 66500 مصروفات دراسية و 11000 مصروفات إدارية

أسعار ومصروفات جامعة هليوبوليس 2021

كلية الصيدلة 115000

كلية الهندسة 74200

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 63500

كلية العلاج الطبيعى 10000

كلية الزراعة الحيوية 52800