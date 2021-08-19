شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على أسعار ومصروفات الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
أسعار ومصروفات جامعة النهضة 2021
كلية الطب البشرى 189000
كلية طب الأسنان 140000
كلية الصيدلة 109000
كلية العلاج الطبيعى 86000
كلية الهندسة 62000
كلية علوم الحاسب 42000
كلية التسويق وإدارة الأعمال عربى 40000 وقيم انجليزى 25350
كلية الإعلام والعلاقات العامة 40000
هذه المصروفات سنويا وغير شاملة المصاريف الإدارية وغيرها .
أسعار ومصروفات جامعة نيو جيزة 2021
كلية الطب البشرى 178000
كلية الاسنان 168000
كلية الصيدلة 110000
كلية إدارة الأعمال 125000
كلية الاقتصاد 125000
كلية تكنولوجيا المعلومات 120000
كلية الهندسة 135000
بالإضافة إلى تأمين معامل مبلغ 10000 لكليات الطب والطب الاسنان والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات و5000 تأمين لكليات إدارة الأعمال والاقتصاد
أسعار ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021
كلية طب الأسنان 115000
كلية التصميم والفنون الإبداعية 55000
كلية الصيدلة كلينكال 10000 وفارما دى 90000
كلية الإعلام شعبة عربى 40000 وشعبة انجليزي 45000
كلية إدارة الأعمال 45000
كلية العلاج الطبيعى 80000
كلية الهندسة 55000
كلية الحاسبات 50000
كلية اللغات والترجمة 40000
هذه المصروفات بالنسبة للسنة الأولى غير شاملة قيمة الملف اختبار اللغة الإنجليزية المصروفات الإدارية رسوم جودة التعليم والأنشطة الطلابية
أسعار ومصروفات جامعة مصر الدولية 2021
كلية الصيدلة 102000 مصروفات دراسية و12000 مصروفات إدارية
كلية علوم الحاسب 72200 مصروفات دراسية 11000 مصروفات إدارية
كلية الإعلام مصروفات دراسية 92000 ومصروفات إدارية 15000
كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية 92000 مصروفات دراسية و15000 مصروفات إدارية
كلية العلوم والفنون الهندسية 84500 مصروفات دراسية و12000 مصروفات إدارية
كلية طب وفم الاسنان 152000 مصر فات دراسية و18000 مصروفات إدارية
كلية الألسن 66500 مصروفات دراسية و 11000 مصروفات إدارية
أسعار ومصروفات جامعة هليوبوليس 2021
كلية الصيدلة 115000
كلية الهندسة 74200
كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 63500
كلية العلاج الطبيعى 10000
كلية الزراعة الحيوية 52800