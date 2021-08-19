شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة وانتهاء الصيف 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، الدكتورة إيمان شاكر، إن ما نشهده الآن في هذه الأيام هو انخفاض في درجات الحرارة وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن وقت الظهيرة مازال حارا ولا ينصح الخروج في ذلك التوقيت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة كانت تسجل 45 درجة مئوية في درجات الحرارة، أما حالياً تسجل ما بين 35 إلى 34 درجة مئوية، مضيفة أن نسبة الرطوبة عالية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن القاهرة تتمتع اليوم بـ طقس حار صباحاً، وفي الوجه البحري ، وشمال الصعيد وجنوب البلاد أيضاً، وأن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية تكون أقل من درجات الحرارة المتوقعة على الوجه البحري، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة عالية حيث تتراوح ما بين 80% إلى 85%.

وكشفت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، عن موعد انتهاء فصل الصيف قائلة: "22 من شهر سبتمبر".