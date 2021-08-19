شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بالموافقة على منحة بشأن الحوكمة الاقتصادية.. وتخصيص أراضٍ لمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 5 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمنت القرارات، القرار رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

كما شملت القرار رقم 313 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا- محافظة بنى سويف لاستخدامها فى إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

ونص القرار رقم 314لسنة 2021 على تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانة للمسلمين عليها.

وتضمن القرار رقم 315 لسنة 2021 تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى مشروع مفرخ سمكي.

كما تضمن القرار رقم 316 لسنة 2021 تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمراني جديد" مدينة السويس الجديدة".