شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات تنسيق 2021.. أماكن شاغرة بكليات الهندسة والحاسبات لطلاب المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تتكشف ملامح تنسيق القبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 خاصة فى ظل إعلان وزارة التعليم العالى فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت المقبل، ويستمر حتى 25 أغسطس.

وفى ظل إعلان وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لشعبة علمى رياضة 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، ونجد أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لطلاب الثانوية العامة فى كليات الهندسة بالمرحلة الثانية، ويعود ذلك إلى أن كليات الهندسة على مستوى الجامعات الحكومية استوعبت العام الماضى فى تنسيق 2020 ما يقرب من 20 ألف طالب، وأنه من المتوقع أن يكون هناك عدد من الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعى لطلاب المرحلة الثانية.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية يوم السبت المقبل، وتستمر المرحلة الأولى للتنسيق حتى يوم 25 أغسطس، على أن يكون يوم 28 أغسطس موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالى مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني وتتمثل فى:

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أى أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.