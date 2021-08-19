شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق بـ 15 مايو وشرق حلوان غدا لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد من المناطق بمدينة 15 مايو وحلوان، بالقاهرة انقطاع مياه الشرب وذلك نظراً لطلب جهاز مدينة 15 مايو البدء فى أعمال تغيير خط الطرد الخاص برافع مياه المشروع الأمريكى، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "المشروع الأمريكى من مجاورة 1 إلى مجاورة 10 – و جزء من منطقة أطلس ومنشية السلام بشرق حلوان".

ويستمر انقطاع الخدمة اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل غدا الجمعة وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم السبت، وذلك لمدة 24 ساعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.