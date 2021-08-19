شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. بدء الدراسة بـ5 كليات جديدة ومعهد للتراث فى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ عدد من الكليات الجديدة فى استقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد 2021 ، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير على بدء الدراسة بالكليات الأتية: -

1- كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادي.

2- كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة.

3- كلية طب الأسنان جامعة المنوفية.

4- كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس.

5- كلية الألسن جامعة الفيوم.

6- المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية يوم السبت المقبل، وتستمر المرحلة الأولى للتنسيق حتى يوم 25 أغسطس، على أن يكون يوم 28 أغسطس موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.





وأعلنت وزارة التعليم العالى مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني وتتمثل فى:- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أى أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.