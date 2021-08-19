ننشر عناوين 198 إدارة تعليمية تستقبل تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل 198 إدارة تعليمية أزهرية تلقى طلبات التظلمات على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يستمر تلقى التظلمات حتى يوم 17 سبتمبر القادم، وأوضح الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أنه تم إتاحة دفع رسوم التظلم عن إلكترونياً ، وقد تم تحديد رسوم 100 جنيه للمادة الواحدة.

وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح في القسم الأدبي 46.5%، والعلمي 61.65%، نسبة النجاح العامة 51.25%.