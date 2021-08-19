شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتسجيل فى اختبار القدرات بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب؛ التهنئة للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، داعيًا لهم بالتوفيق في حياتهم الجامعية، ومرحبًا بهم في رحاب الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية والراغبين فى الالتحاق بالكليات عليهم التسجيل على الرابط المعلن، علماً بأن الرقم السرى هو كود التنسيق الموجود باستمارة نجاح الطالب، يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع، وذلك باستخدام رقمه القومى ورقم الجلوس الخاص به.

ويتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل، وفى حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتوجه إلى أقرب ماكينة فورى ويقوم بتسديد المصروفات. وتظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة لها، ويقوم الطالب باختيار نوع الاختبار، والكلية، وسيظهر له موعد التوجه للكلية.

وعقب الانتهاء من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات ويتوجه للمكان المذكور فى الإيصال فى الموعد المحدد على ان يكون معه الرقم القومى وصورة منه، رقم الجلوس (فى الثانوية الأزهرية) وصورة منه فى كل اختبار يرغب فى أدائه، وعدد 3 صور شخصية، مشيرا إلى أن الكليات التى تعقد اختبارات القدرات للقبول بها تشمل:



1- كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال).

2- كلية اللغات والترجمة.

3- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة.

4- كليات التربية (تخصص عام (علمى / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمى / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسى "الحلقة الأولى" (علمى / أدبي).

5- كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

6- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

وكشفت جامعة الأزهر فى بيان لها أنه لا يوجد اختبارات قبول لكليات التمريض أو الاقتصاد المنزلى، أو معاهد التمريض، كما لا يوجد اختبارات قبول لأقسام اللغات فى كليات الدراسات الإنسانية للبنات.