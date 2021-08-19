86% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية لمقاصد مصر السياحية

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لمقاصد مصر السياحية، بينما عارض 24% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لمقاصد مصر السياحية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012