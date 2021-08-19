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شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية لمقاصد مصر السياحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لمقاصد مصر السياحية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لمقاصد مصر السياحية.
وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لمقاصد مصر السياحية، بينما عارض 24% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لمقاصد مصر السياحية.
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