شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى العلمين الجديدة.. انطلاق قافلة طبية كبرى للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، انطلاق قافلة طبية كبرى، موجهة لصالح العمالة غير المنتظمة في المدينة والمناطق المحيطة بها.

تنظم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة المنوفية وإحدى المؤسسات الخيرية، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية كبرى للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الإنشائية الكبرى بالعلمين الجديدة، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف ثنائي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

وتقدم القافلة خدمات الكشف الطبي وتوزيع الأدوية في 17 تخصص طبي مختلف منها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والأوعية الدموية والجراحة العامة، ويقدم هذه الخدمات حوالي 40 طبيب، فضلاً عن صرف الأدوية وعمل التحويلات للحالات التي يثبت احتياجها لتدخل طبي أكبر ودخول مستشفى.