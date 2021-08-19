شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة مليار و687 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العصلوجي، والمُقامة بتكلفة بلغت 600 مليون جنيه، لخدمة 7 قرى وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين، بالإضافة لوجود محطة رفع صرف صحى كفر الحمام والمُقامة بتكلفة 20 مليون جنيه.

وكشف المحافظ عن وجود مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذهــا بنطاق المحافظة والبالغ عددها 7 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار 687 مليون جنيه، لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن والقضاء على مشكلة ضعف وصول المياه للمنازل بالقرى البعيدة، كما أكد المحافظ ضرورة سرعة الانتهاء من تشغيل محطة مياه الشرب بأبو كبير والمُقامة بتكلفة 325 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع الغاز الطبيعي أكد محافظ الشرقية ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الغاز الطبيعي لسرعة الانتهاء من أعمال حفر وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي بالطرق المدرجة في خطة الرصف، حفاظاً على المال العام.