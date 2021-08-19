شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف متوسط نسب الرطوبة حتى الإثنين المقبل.. تصل لـ88% بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى: - القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 85 - 88% الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا 90 - 92% الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا 45 - 60% الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا 40 - 55% الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا 30 - 35% الصغرى نهارا 10 - 15%