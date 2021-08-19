شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتقديم خريجى حقوق 2020 لكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية الشرطة بدء تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بها من خريجى كلية الحقوق "ذكور وإناث" للعام الماضى من 27 يوليو حتى اليوم 19 أغسطس، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.