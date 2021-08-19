شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، عروض الشركات التى تقدمت للمناقصة رقم 5 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 أكتوبر 2021، لطرحه على بطاقات التموين وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد اعلنت امس عن مناقصة لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.