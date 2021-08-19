شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عيد التجلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم، الخميس، الموافق 19 أغسطس فى التقويم الميلادى و13 مسرى في التقويم القبطى، بذكرى تجلى يسوع المسيح على جبل طابور.

ويذكر كتاب السنكسار أنه كان معه فى ذاك الوقت تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وهم الذين عناهم بقوله: "إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان أتيا فى ملكوته" وقد أكمل وعده هذا.

وبعد 6 أيام من قوله هذا أخذ التلاميذ الثلاثة وصعد بهم علي جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وإذ موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه، وقصد المسيح بذلك أن يعلمنا بأنه رب موسى ومقيمه من الأموات وإله إيليا ومنزله من السموات.