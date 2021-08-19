هل يشهد موسم العمرة العمل بنظام الكوتة؟.. "متحدث الحج السعودي" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت المملكة العربية السعودية، في استقبال طلبات العمرة من خارج المملكة بمختلف دول العالم تدريجيًا، اعتبارًا من يوم 9 أغسطس الجاري دون السماح لعدد 13 دولة بينها مصر في التقدم حتى إشعار آخر.

وكشف المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، أن موسم العمرة مفتوح للجميع بشرط أن يتخطى المعتمر سن الـ18 عامًا، وأن يكون حاصلا على جرعتين من اللقاح المعتمد بالمملكة وفقًا لوزارة الصحة السعودية وهم: (فايزر بايونتك ـ موديرنا ـ أوكسفورد أسترازينيكا ـ جونسون آند جونسون جرعة واحدة).

وأوضح "سعيد"، في تصريح لمصراوي، أن الراغب في السفر إلى المملكة العربية السعودية، عليه تقديم شهادة اللقاح من جهة رسمية في بلد المعتمر التي وافقت عليها المملكة العربية السعودية، لإنهاء إجراءات السفر والدخول إليها لأداء شعيرة العمرة.

وحول تخصيص كوتة للدول، أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، عدم وجود أي كوتة محتملة للدول، مشيرا إلى أن مدة برنامج العمرة سيكون حسب رغبة المعتمر بما لا يتجاوز فترة التأشيرة المقدرة بنحو 30 يوما، مع عدم تقليل مدة أيام البرنامج.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أن الطاقة الاستيعابية للمعتمرين ستصل إلى 60 ألف معتمر، موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا، وسيكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأصدرت الوزارة، الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، منوهة بأن تحديد الدول التى سيتم استقبال المعتمرين منها وأعدادهم سيتم حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة والتي يتم تحديثها بشكل دوري.

واشترطت استكمال تلقي الجرعات للقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، للراغبين في أداء مناسك العمرة، وإرفاق شهادة التحصين المصدق عليها من الجهات الرسمية فى بلاد المعتمر.

وحددت الضوابط والاشتراطات الخاصة بسكن المعتمرين في فنادق المملكة، بحيث لا يزيد عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف بين الأسرّة، وتخصيص 10% من الغرف لعزل أي حالة اشتباه مباشرة.

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