شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط تلقى لقاح كورونا للعاملين بالمدارس استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تلقى العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية لقاح كورونا، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل مهمة عن المواعيد والضوابط.

ـ تلقى اللقاح يشمل المعلمين والموظفين والعمال.

ـ الهدف الحفاظ على صحة العاملين ومكافحة العدوى.

ـ تلقى اللقاح استعدادا للعام الدراسى الجديد 12 سبتمبر المقبل.

ـ التعليم تتابع تلقي لقاح كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

ـ تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية لإعداد قاعدة بيانات.

ـ قاعدة البيانات تشمل للعاملين فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

ـ تصنف قاعدة البيانات"متلقي الجرعتين، أو جرعة والمسجلين من لم يسجل.

ـ تقوم اللجنة بإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

ـ 7 سبتمبر أخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح.

ـ لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء الدراسة إلا بعد تناول اللقاح.

ـ مساعدة أعضاء التطوير التكنولوجي العاملين للتسجيل.

ـ التسجيل يتيح للمعلمين تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات.

ـ التنسيق بين مديريات التعليمية والصحة والمحافظين.

ـ موافاة نائب الوزير بالنسبة العامة لمن تلقى اللقاح وغير المتلقى.