شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط تلقى لقاح كورونا للعاملين بالمدارس استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تلقى العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية لقاح كورونا، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل مهمة عن المواعيد والضوابط.
ـ تلقى اللقاح يشمل المعلمين والموظفين والعمال.
ـ الهدف الحفاظ على صحة العاملين ومكافحة العدوى.
ـ تلقى اللقاح استعدادا للعام الدراسى الجديد 12 سبتمبر المقبل.
ـ التعليم تتابع تلقي لقاح كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.
ـ تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية لإعداد قاعدة بيانات.
ـ قاعدة البيانات تشمل للعاملين فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
ـ تصنف قاعدة البيانات"متلقي الجرعتين، أو جرعة والمسجلين من لم يسجل.
ـ تقوم اللجنة بإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.
ـ 7 سبتمبر أخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح.
ـ لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء الدراسة إلا بعد تناول اللقاح.
ـ مساعدة أعضاء التطوير التكنولوجي العاملين للتسجيل.
ـ التسجيل يتيح للمعلمين تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات.
ـ التنسيق بين مديريات التعليمية والصحة والمحافظين.
ـ موافاة نائب الوزير بالنسبة العامة لمن تلقى اللقاح وغير المتلقى.