شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% بزيادة 3.30 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً بمعدل 13.0% بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول تحويلات المصريين بالخارج:
- سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً بمعدل 13.0% بنحو 3.3 مليار دولار.
- سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 نحو 28.5 مليار دولار.
- سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2%.
- سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020).