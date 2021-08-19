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ارتفاع معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% بزيادة 3.30 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول تحويلات المصريين بالخارج:

  1. سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار.
  2. سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 نحو 28.5 مليار دولار.
  3. سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.
  4. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2%.
  5. سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020).
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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