شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% بزيادة 3.30 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول تحويلات المصريين بالخارج: