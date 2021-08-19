شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر الحفش" يزين سماء مصر 22 أغسطس ويصل مرحلة البدر المكتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد قبل نهاية الشهر مع اكتمال بدر القمر، حيث سيبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 حتى 23 أغسطس، ولا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وسيكون وقت البدر الكامل في 22 أغسطس، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.7%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الحفش، لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات العظمى.

ويتجاور القمر وكوكب زحل فى السماء يوم 21 أغسطس بعد غروب الشمس وحتى الثالثة و45 دقيقة فجر اليوم التالي، وكذلك القمر وكوكب المشترى يتجاوران في السماء يوم 22 أغسطس وحتى قبيل شروق الشمس فجر اليوم التالي.