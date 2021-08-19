شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: القوات الأمريكية قد تبقى فى كابول بعد 31 أغسطس لإجلاء رعايانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القوات الأمريكية قد تبقى في العاصمة الأفغانية كابول لما بعد 31 أغسطس لإجلاء كل الأمريكيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال الرئيس الأمريكي، إن طالبان متعاونون ويسمحون للأمريكيين وموظفي السفارات بالخروج، متابعا: نواجه صعوبة في إجلاء من ساعدونا في أفغانستان.

وتابع جو بايدن: لم يكن ممكنا تجنب الفوضى خلال عملية الانسحاب من أفغانستان.

وفى وقت سابق قررت الولايات المتحدة تجميد نقل ملايين الدولارات إلى أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على كامل المدن الرئيسة في البلاد، حسب ما أورده تقرير لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ .

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء: ”قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء شحنات ضخمة من الدولارات، كانت متجهة إلى أفغانستان، حيث كانت قوات طالبان قريبة للغاية من السيطرة على العاصمة كابول، وذلك في إطار محاولات واشنطن لإبعاد ملايين الدولارات عن أيدي الجماعة المتشددة“.