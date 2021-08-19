شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإدمان: 29 ألف موظف تقدموا بطلبات للعلاج ووزعناهم على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف لعلاج وتعاطى الإدمان: نحلل كل يوم لحوالي من 1500 إلى 200 موظف على مستوى محافظات الجمهورية بشكل فجائى، ونحلل فى أكثر من 26 مكان على مستوى الجمهورية للسائقين على الطرق بالتعاون مع وزارة الداخلية بما يعادل 1500 إلى 1800 سائق يوميا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى: بمجرد أن تبدأ الدراسة سيتم الكشف على سائقى الباصات المدرسية يوميا وفقا لجدول زمنى للاطمئنان على أولادنا.

وأكد أن نسبة التعاطى تنخفض بين موظفي الدولة والإقبال على العلاج زاد بأكثر من 150%، وأكثر من 29 ألف موظف اتصلوا على الخط الساخن لتلقى العلاج وتم توزيعهم على المستشفيات، والصندوق يقدم الخدمات في 29 مكان على مستوى الجمهورية.

وتابع: أي مواطن يتم التحليل له حاليا يتعرض لإجراءات عقابية ولكن لا تصل إلى الفصل عن العمل، لكن أي موظف يتم التحليل له بعد 21 ديسمبر 2021 سيتم الفصل بموجب القانون، ولكن من يتقدم قبل إجراء التحليل له لا يتعرض لأى إجراءات عقوبية ويتلقى العلاج مجانا ولا تعلم جهة العمل عنه أي بيانات ويتلقى الدعم اللازم.