شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تظلمات نتيجة الثانوية العامة تتبع نفس فلسفة كل عام ولكن إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية العامة، كانت دائما وتاريخيا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها إضافة إلى التأكد من تصحيح كل الأسئلة والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات ولكنها لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.

وتابع وزير التربية والتعليم: تقدير الدرجات هو شأن أكاديمى من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه، وبالتالي فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم: "السؤال عن نماذج الإجابة في هذا السياق مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط ولذلك لن ننشر هذه النماذج الآن لانها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما"، وسوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد.