شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: منح كل الموظفين المستحقين للترقية الدرجة الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن حركة الترقيات الجارية الآن هي الثالثة وليست الثانية في ظل قانون الخدمة المدنية، وأنه جرت حركة ترقيات في 2019 وفى 2020 وهذا العام الثالث على التوالي، ولم تحدث مطلقا حركة ترقيات على مدار 3 سنوات متتالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى: القرار يخاطب حوالى 880 ألف والمادة الأولى من القرار تحدد نطاق سريان القرار الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية، وبالتالي كل المستويات الوظيفية المستحقة للترقية يجرى ترقيتها.

وتابع: فكرة التأخر في الترقية كان قديما في سنوات سابقة وكان يسمى بالرسوب الوظيفى لعدم وجود درجات خالية ولكن الثلاث سنوات الماضية قضت على هذه الظاهرة تماما والقرارات الثلاثة تضمنت الاحتفاظ بالأقدمية، ولا يهدر المدة الزائدة مثلما كان يحدث قديما، وبالتالي لا يضار الموظف نهائيا، وهذا القرار مهم جدا وتضمنت شيئا جديدا هناك بعد الموظفين الذين وصلوا إلى نهاية السلم الوظيفى ولم يكن يحصل على علاوات، وتم الموافقة على منحهم حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفى عوضا عن الترقيات.