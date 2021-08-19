شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخطط لتوسعة 5 شوارع بعزبة خير الله بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه سيتم توسعة 5 شوارع بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، ضمن خطة تطوير وتنمية المناطق الغير مخططة، لتكون محاور مرورية تخدم سكان العزبة وتستخدم كشوارع رئيسية بالمنطقة وذلك بناء على توصيات لجان مختصة بعد معاينة المنطقة.

وأكدت أن منطقة عزبة خير الله بها عدد كبير من الأسر ومن الصعب إزالتها وسيتم الاكتفاء بتطويرها وتوفير خدمات وعلى رأسها توسعة الطرق ورصفها، بالإضافة إلى نقل السكان ببعض المناطق الخطرة على حواف الجبل.

ونفذت محافظة القاهرة أعمال تدبيش لبعض حواف الجبل بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى لحماية السكان المحيطين بها، كما نقلت بعض الأسر لمساكن بديلة لحمايتهم حال انهيار أو تصدع حواف الجبل.

وانتهت أجهزة المحافظة من إزالة منطقة بطن البقرة القريبة من عزبة خير الله كما سكنت ما يقرب من آلفين أسرة بوحدات مفروشة بديلة بمشروع المحروسة بالسلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.