شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التحالف المصرى لبناء السد التنزانى: ما جرى إنجازه سيحكى للأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيمن عطية نائب مدير التحالف المصرى لبناء السد التنزانى، إنه بفضل مجهود العاملين في السد التنزانى على كل المستويات ورغم الظروف غير الطبيعية وإخلاص الناس ربنا وفقنا ونحتفل اليوم بتركيب أول جزء وأول توربينة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى: واجهنا تحديات كثيرة وفى ظروف طبيعية غير مواتية للعمل ولكن الناس هنا تتحمل وتتعاون ولا أستطيع أن أصف سعادة العمال والمهندسين المصريين وسعادة التنزانيين، وما تم إنجازه سيحكى للأجيال القادمة.

وتابع: هناك فترات في موسم الأمطار تكون هناك نسبة كبيرة من التوقفات ونعوضها في أوقات الجفاف ونحن الآن نعمل على تقليص الوقت الضائع، وإن شاء الله يتم البدء في ملء السد في نهاية العام، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى حاليا.