إيبارشية حلوان تكشف حقيقة نشر صور وفيديوهات لظهور السيدة مريم العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة فى الكنيسة الأرثوذكسية توضيحا بشأن الظهورات الخاصة بالسيدة مريم العذراء.

وقالت الإيبارشية في بيان لها، إنها تهيب بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخصوص الظهورات الخاصة بالسيدة مريم العذراء بأى شكل من الأشكال.

وشددت الإيبارشية على أن الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصى الحقائق بالمجمع المقدس.

وفي وقت سابق أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة، تعليق الصلوات والخدمات الكنسية، والقداسات ومنع حضور المصلين بسبب فيروس كورونا .

وأكدت الإيبارشية، على اقتصار حضور القداسات على الكهنة فقط وعدد محدود من الشمامسة، واقتصار حضور طقوس المعمودية والأكاليل علي الأسر فقط.