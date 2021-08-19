التحفظ على 4.5 طن "جبنة موزاريلا" مخالفة للمواصفات بمصنع شهير بالعياط -صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تمكن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع شهير بمنطقة العياط، ينتج جبنة موزاريلا تستخدم في مطاعم البيتزا والمكرونة من منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية؛ حيث يتم إنتاج الجبنة باستخدام مستلزمات بالمخالفة للمطابقة القياسية.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أحداث الواقعة ترجع عندما وردت معلومات للقطاع بشأن وجود مصنع ينتج "جبنة موزاريلا" دون المطابقة للمواصفات، وتم تشكيل مجموعات عمل ومتابعة أعمال المصنع والتفتيش المفاجئ، للتأكد من صحة المعلومات؛ حيث كشفت الحملة عن استخدام المصنع زيت الطعام النباتي في إنتاج الجبنة الموزاريلا دون استخدام الألبان، وتم التحفظ على 4 أطنان و540 كيلوجرامًا من الجبنة، التي يتم تصنيعها من منتجات شرش اللبن منزوع الدسم وزيوت نباتية، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى المعامل المختصة؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وأضاف رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة الواقعة إلى النيابة بعد تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على ضبط منظومة الرقابة والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.